Şehitler törenle anıldı
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Şehitler törenle anıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şekerevleri Şehitliği'nde program düzenlendi.

Uşak Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şekerevleri Şehitliği'nde program düzenlendi.

Programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, siyasi parti temsilcileri ile şehit aileleri katıldı.

Törende Kuran-ı Kerim okundu. Uşak Müftüsü Kazım Güzel dua etti. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitler törenle anıldı
Şehitler törenle anıldı
Şehitler törenle anıldı
Şehitler törenle anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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