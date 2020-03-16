Şehitler Müzesi'nin açılışı ertelendi Kepez Belediyesi'nin 18 Mart 2020 tarihinde açılışını planladığı Anadolu Şehitler Müzesi, küresel salgın Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Kepez Belediyesi'nin 18 Mart 2020 tarihinde açılışını planladığı Anadolu Şehitler Müzesi, küresel salgın Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.



Korona virüsüne karşı tedbir amaçlı bir dizi önlemler alan Kepez Belediyesi açılış etkinliklerini de iptal etti. Yetki ve sorumluluğundaki alanlardaki eğitim ve etkinlikleri 22 Mart 2020 tarihine kadar durduran Kepez Belediyesi, 18 Mart 2020 tarihinde açılması planlanan Anadolu Şehitler Müzesi'nin açılışını da ileri bir tarihe erteledi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 3'üncü dönemi için vaat ettiği 123 projenin en önemlilerden biri olan Antalya Şehitler Müzesi, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği, şehit aileleri desteği ile kurulması açısından, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Eski Dokuma Fabrikası'nın iplik üretim alanına kurulan ve yapım aşaması tamamlanan Antalya Şehitler Müzesi, şimdi açılış için gün sayıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA