Şehitler müzesi 2020'de açılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçmişten günümüze Antalyalı şehitlerin hatıralarının yaşatılacağı şehitler müzesinin kuruluş çalışmasını, söz verdiği tarih olan 29 Mayıs'ta başlattı. Tütüncü, 2020'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde müzenin resmi açılışının yapılacağını duyurdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. dönemi için vaat ettiği 123 projenin en önemlilerden biri olan Antalya Şehitler Müzesi'ni, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde kuruyor. Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği, şehit aileleri desteği ile kurulacak olan müze, Türkiye'de bir ilk olacak. Başkan Hakan Tütüncü, seçim kampanyası döneminde şehitler müzesinin kuruluş çalışmasını, İstanbul'un fetih tarihi olan 29 Mayıs'ta başlatacaklarını açıkladı. Başkan Tütüncü, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünde Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nde bir toplantı düzenleyerek, şehitler müzesini kurma çalışmasını başlattıklarını duyurdu. Bilgilendirme toplantısına Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, Kepez Belediye Meclisi'nin Ak Parti Grup Sözcüsü Serhat Demir, MHP Grup Sözcüsü Ali Baki Sarıca, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkan Dr. Cengiz Nizam, şehit aileleri ile belediye bürokratları katıldı.

Söz verdiği tarihte müzeyi kuruyor

Tütüncü, yaptığı konuşmada seçim kampanyası döneminde, Antalya Şehitler Müzesi'nin startını 29 Mayıs'ta vereceklerini açıkladığını hatırlattı. Söz verdiği tarihte, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'nde bilgilendirme toplantısını düzenleyerek, müzenin kuruluşunu sembolik olarak başlattıklarını aktaran Tütüncü, "İstanbul'un fethinin 566. yıldönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, ebediyete intikal etmiş bütün Türk büyüklerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi anarak ve derneğimizde şehitlerimizin manevi huzurunda bu projeyi, bismillah diyerek başlatmak çok anlamlı oldu. Şehrin geçmişten günümüze şehitlerinin hatıralarını taşıyan, isimleriyle, fotoğraflarıyla, özel eşyalarıyla hatıralarını yaşatan bir müze Türkiye'de yok. Kepez Belediyesi olarak derneğimiz ile böyle bir müze kurarak, milli tarihimize, milli kültürümüze, şehrimize bir katkı olsun anlamında böyle bir eseri ortaya koyabileceğimizi düşündük. Bu projeyi de 2019-2024 dönemimizdeki vaatlerimiz arasına aldık. 123 projemizin bir tanesi de Antalya Şehitler Müzesiydi. Yeni dönemimizde ilk başlayacağımız projelerimizden bir tanesinin şehitler müzesi olacağını ve bu eserinin yapım çalışmasının startını İstanbul'un fetih tarihi olan 29 Mayıs'ta vereceğimizi ifade etmiştik. Projemizin startını vermek için de Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği binasında şehit ailelerimizle bir araya geldik. Müzeyi, derneğimizle, şehit ailelerimizle kuracağız. Müze, belediye başkanının, bürokratlarının ve danışmanın yaptığı bir iş olmayacak. Bu müzeyi derneğimizle ve şehit ailelerimizle kuracağız" ifadelerinde bulundu.

Açılış 18 Mart'ta

2020'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde müzenin resmi açılışının yapılacağını duyuran Tütüncü, "Memleket hepimizin. Hepimiz memleketimizi, bayrağımızı çok seviyoruz. Bayrağımız asla inmesin diyoruz. Vatanımız bölünmeyecek diyoruz. Ezan-ı Muhammediler dinmeyecek diyoruz. Bunu sadece sözde söylemek değil, bu hatıraları geleceğe taşımak, şehitlerimizin mücadelesini, onların neyin uğruna şehit olduklarını gelecek kuşaklara en güzel şekilde aktarmalıyız düşüncesindeyiz. Bu düşünceyi de şehitler müzesi ile hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Tütüncü, Şehitler Parkı içerisinde geçtiğimiz yıllarda yaptıkları Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek binasını yenileyeceklerini de ifade etti. Müzenin kurulacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri de kendilerine gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı da Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA