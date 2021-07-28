Şehitler Mahallesinde Kilit Parke Yol Yapım Çalışmalarımız Devam Ediyor

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi 113. ve 112 .

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi 113. ve 112 . Sokaklarda ve şehir genelindeki birçok cadde ve sokakta Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediye ekiplerimiz şehir genelinde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor, yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde mahalleler, cadde ve sokaklar daha modern bir hale kavuşurken, belirlenen program dahilinde şehir genelinde çalışmalar sezon sonuna kadar devam edecektir.

Kaynak: Habermetre