Şehitler Köprüsü'nde İnsan Seli! İstanbul, 15 Temmuz Yürüyüşü İçin Akın Etti
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce kişi Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Köprüdeki insan seli havadan görüntülendi.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce kişi Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Köprüdeki insan seli havadan görüntülendi.
BİNLERCE VATANDAŞ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE AKIN ETTİ
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyen binlerce vatandaş köprüye akın etti.
KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNEN KÖPRÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Vatandaşların ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza bürünen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. Görüntülerde binlerce vatandaşın köprüye akın ettiği ve köprünün Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründüğü görülüyor.