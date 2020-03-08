Şehitler için yürüyüş ve motosiklet konvoyu
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Samandağ, Hatay, İdlib, Güncel

Şehitler için yürüyüş ve motosiklet konvoyu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.

08.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:53
Şehitler için yürüyüş ve motosiklet konvoyu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.


Bir araya gelen motosikletli grup İdlib'teki hain saldırı sonucu şehit düşen askerler için konvoy yaparak Samandağ'ı turladılar. Yürüyüş yapan gruptakiler ise ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.


Grup, daha sonra şehitler için dua edip, İstiklal Marşı okuyarak yürüyüşü sonlandırdı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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