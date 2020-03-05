Şehitler için Suluova Huzurevinde dua programı düzenlendi

05.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:18

Suluova Hacı Muammer Koca Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk halkına da başsağlığı diledi.

Yaşlısı, genci ve çocuğu ile Türk halkının ordusunun ve şehidinin yanında bulunduğunu vurgulayan Kanyılmaz, Türk devleti ve ordusunun girdiği mücadelede başarılı olması için 7'den 77'ye milletin desteğinin arkasında yer aldığını söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise asıl hedefin Suriye değil, Türkiye ve Türk insanı olduğunu belirterek, "Allah'ın izni, milletin desteği ve duası ile bu oyunu da bozacağız. Duyarlılıkları için huzurevi yaşlılarına teşekkür ediyorum." dedi.

Programda din görevlileri ile Şehzade Kur'an Kursu hafızları tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, şehitler ve vatanın bölünmez bütünlüğü için dua edildi.

Kaynak: AA