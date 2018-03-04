Şehitler İçin Pedala Bastılar

İlkadım Belediyesi İlkadım Kent Konseyi Bisiklet Grubu, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında şehitler için Samsun'dan Çanakkale'ye bisikletle yolculuklarına başladılar. Grup ayrıca; Afrin şehidi Samsunlu Burak Akalın'ın mezarından alınan toprağı da Çanakkale'ye götürüyor.

14 gün sürecek yolculuk boyunca yedi noktada şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelecek bisikletçiler, hem milli duyguları hem de Çanakkale ruhunu tekrar canlandırmayı amaçlıyor. İlkadım'dan Çanakkale'ye bin 300 kilometre sürecek "İlkadım'dan Çanakkale'ye Şühedaya Saygı Yolculuğu", 14 Mart'ta Çanakkale'de şehitlik ziyareti ile son bulacak. İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde, gazi ve şehit derneklerinin katılımı ile gerçekleştirilen uğurlama programında, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel ve Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril tarafından İlkadım Belediyesi İlkadım Kent Konseyi Bisiklet Grubunun üyelerine Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehadete yürüyen Burak Akalın'ın mezarından alınan toprak ve Türk bayrağı teslim edildi.

Şehit toprağını emanet eden İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, "Şu anda aziz şehidimizin toprağını Çanakkale'ye gidecek bisikletçi grubuna emanet etmek bile yüreğimizi kabartıyor. Çanakkale Zaferi'ni gün geçtikçe daha iyi anlıyor ve ecdadımızla gurur duyuyoruz. Milli duygularımızın daha da arttığı bu günlerde böylesi anlamlı bir etkinlik hepimizin yüreğinde güzel bir yer buluyor. Aziz şehidimizin toprağını ve Türk bayrağımızı İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok adına teslim ediyorum. Bu emanetlerimizi 14 günlük zorlu ve emek isteyen bir yolculuktan sonra Çanakkale toprağıyla buluşturacak ekibimize tüm hemşehrilerimiz adına hayırlı yolculuklar diliyor ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Uğurlama programına; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, İlkadım Kent Konseyi Başkanı Prof Dr. Bünyamin Kocaoğlu, İlkadım Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Şamil Bilgü, şehit ve gazi aileleri katıldı. - SAMSUN