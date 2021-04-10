Şehitler için mevlit okutuldu

Yalova Altınova'da, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle şehitler için mevlit okutuldu.

Yalova Altınova'da, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle şehitler için mevlit okutuldu.

Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii'nde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle şehitler için mevlit okutuldu. Polis ekiplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşta cami de yer aldı. Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikramı yapıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı