Şehitler için mevlit okutuldu
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Şehitler için mevlit okutuldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

05.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:58
Şehitler için mevlit okutuldu

'nın ilçesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.


İdlib başta olmak üzere bütün Mehmetçiğe ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dualar edildi. İblid'de şehadete ulaşan askerlerin anısına Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde mevlit merasimi düzenlendi. Mevlitte okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından eller semaya açıldı. Bütün Mehmetçikler için dua edildi, hep birlikte "amin" denildi.


Programa Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, huzurevi sakinleri ve Merzifon'dan gelen misafirler katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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