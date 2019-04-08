Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve "Polis Haftası" kapsamında Samsun'da mevlit okutuldu.

Büyük Cami'de okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından şehitler için dualar edildi. Okunan mevlide; Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, gazi ve şehit aileleri, emniyet mensupları katıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA