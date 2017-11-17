Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) çalışanları ile Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi tarafından, şehitler için mevlit okutuldu.



ESOGÜ İlahiyat Uygulama Camii'nde Cuma namazı öncesinde okutulan mevlite birçok vatandaş ve öğrenci katılım gösterdi. Türkiye'nin ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna canlarını feda eden aziz şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif sonrası dualar edildi. - ESKİŞEHİR