Şehitler için mevlit

Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehitlerin ruhuna mevlit okutuldu.

Tekye Camiinde İl Müftülüğünde görevli din görevlileri tarafından şehitlerin ruhuna mevlidi şerif okutuldu. Kilis Valisi Recep Soytürk başta olmak üzere dairi amir ve müdürlerinin katıldığı mevlidi şerif sonrası katılanlara gül suyu ile lokum dağıtıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA