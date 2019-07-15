Şehitler için kürek çektiler

Van'ın Çatak ilçesinde raftingciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için kürek çekti.

İlçede düzenlenen etkinlikler kapsamında bir araya gelen Çatak Belediyespor Kulübü sporcuları, Çatak Çayı'nda rafting yaptı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ın başlama işaretiyle parkurda ilerleyen sporcular, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Sporculara ilçe merkezindeki vatandaşlar da Türk bayraklarıyla destek verdi.

Şeylan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un 251 şehidin verildiği bir demokrasi ve kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlendiğini kaydeden Şeylan, "Bu kahramanlık destanı cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde unutulmayacak günler arasında yerini almıştır. O gece tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Bu anlamlı günde belediye olarak farklı bir etkinlik yaptıklarını anlatan Şeylan, sporculara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA