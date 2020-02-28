Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi
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Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi

Amasya'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

28.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:08
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi

'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.


Suriye'nin kentinde saldırıya uğrayan ve şehit olan 33 Mehmetçik için Amasya Sultan Bayezid Camisi'nde Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eller semaya açıldı.


Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu dua etti. Vatandaşlar hep bir ağızdan dualara "Amin" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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