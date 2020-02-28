28.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:08

Amasya'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Suriye'nin İdlib kentinde saldırıya uğrayan ve şehit olan 33 Mehmetçik için Amasya Sultan Bayezid Camisi'nde Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından eller semaya açıldı.



Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu dua etti. Vatandaşlar hep bir ağızdan dualara "Amin" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA