Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
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Çanakkale, İstanbul, Gümüş, Keşan, Güncel

Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen üç kişi Keşan ilçesine geldi.

08.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:24
Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyorlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen üç kişi Keşan ilçesine geldi.

Saffet Gümüş AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculukları boşunca taşıdıkları Türk bayrağını Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edeceklerini söyledi.

Çanakkale'nin Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Gümüş, "105 yıl önce atalarımızın emanet ettiği bu güzel vatanı ve bayrağı ilelebet, son nefesimize kadar koruyacağız. Yola çıktığımız 7 günden bu yana 284 bin adım attık. Bizim bayrağımız, şehitlerimizin kanları ile yoğruldu. Şu an Keşan'dayız." diye konuştu.

Saffet Gümüş, Medine ve Süleyman Ay'ın İstanbul'da başladıkları yolculukları Çanakkale'de sona erecek.

Kaynak: AA

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Manşet

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