Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Malkara'ya ulaştı

ÇANAKKALE (AA) - Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldi.

Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Esenyurt'tan yola çıktı.

Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 5 gün süren yolculuğun ardından Malkara'ya ulaştı.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Çanakkale ruhu her zaman canlı kalacak ve hiçbir zaman yok olmayacak. Şehitlerimiz için bu yürüyüşüme sonuna kadar devam edeceğim, şanlı Türk bayrağını tören günü hayırlısıyla teslim edeceğim." dedi.