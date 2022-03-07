Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Malkara'ya ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Malkara'ya ulaştı

AA, Ömür Çolak - Güncel
 - Güncelleme:
Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Malkara'ya ulaştı

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldi.

ÇANAKKALE (AA) - Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Saffet Gümüş, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine geldi.

Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Esenyurt'tan yola çıktı.

Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 5 gün süren yolculuğun ardından Malkara'ya ulaştı.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Çanakkale ruhu her zaman canlı kalacak ve hiçbir zaman yok olmayacak. Şehitlerimiz için bu yürüyüşüme sonuna kadar devam edeceğim, şanlı Türk bayrağını tören günü hayırlısıyla teslim edeceğim." dedi.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Gümüş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title