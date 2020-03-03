Şehitler için helva dağıtıldı
Haberler » Güncel » Şehitler için helva dağıtıldı - Haber

Şehitler için helva dağıtıldı

Tokat Belediyesi tarafından İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için 5 bin kişiye helva dağıtıldı.

03.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:07
Şehitler için helva dağıtıldı

tarafından 'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için 5 bin kişiye helva dağıtıldı.

Belediye tarafından Yeraltı Çarşısı üzerinde öğleden sonra 4 kişilik bir ekip helva hazırlamaya başladı.

İkindi namazını müteakip zabıta ekipleri tarafından 5 bin kişiye helva dağıtıldı.

Helva dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Şehitler için helva dağıtıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler