Kahramanmaraş'ta şehitler için hatim indirildi.
"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu
Kahramanmaraş'ta şehitler için hatim indirildi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından Şeyhadil Şehitliğinde hafızların katılımı ile Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için 2046 Hatmi şerif, 50 bin Yasin-i şerif ve 100 bin kelime-i tevhidin duası yapıldı.
Şehitlikte açıklama yapan derneğin başkanı Yunus Karaman, "Pandemi dolayısı ile toplu program yapamadık. Şehitlerimiz için okuttuğumuz Kuranı Keriminin akabinde duaları yapıldı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı