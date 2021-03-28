Şehitler için hatim indirildi

Kahramanmaraş'ta şehitler için hatim indirildi.

Kahramanmaraş'ta şehitler için hatim indirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından Şeyhadil Şehitliğinde hafızların katılımı ile Kuran-ı Kerim okunarak şehitler için 2046 Hatmi şerif, 50 bin Yasin-i şerif ve 100 bin kelime-i tevhidin duası yapıldı.

Şehitlikte açıklama yapan derneğin başkanı Yunus Karaman, "Pandemi dolayısı ile toplu program yapamadık. Şehitlerimiz için okuttuğumuz Kuranı Keriminin akabinde duaları yapıldı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı