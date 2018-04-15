Şehitler İçin Güreş Turnuvası

Tekkeköy Belediyesi ve Büyüklü Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği tarafından şehitleri anmak için güreş turnuvası düzenlendi.

Tekkeköy Belediyesi ile Büyüklü Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan Şehitleri Anma Programı ve 13-14 Yaş Minikler Serbest Güreş Turnuvası; Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda 100'den fazla güreşçinin kol bağlamasıyla gerçekleştirildi.

Şehitler için özel program

Şehitleri Anma Programı ve 13-14 Yaş Minikler Serbest Güreş Turnuvası saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından şehitler için Cumhuriyet Mahallesi Cami İmam Hatibi Erdoğan Karagüzel Kur'an-ı Kerim okudu.

Daha sonra şehitler için hazırlanan sunum izlendi. Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi öğrencisi Nagihan Ataş 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için yazılan Otuz Kurşun isimli şiiri seslendirdi. Programda, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Murat Karaman, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Tekkeköy İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ziya Aydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl günün anısına şehit ailelerine plaket takdim etti. - SAMSUN