Şehitler İçin Fener Alayı

Samsun'da şehitler için fener alayı düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi 56'lar mevkisinde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyüşe geçti. Çanakkale şiirini okuyarak ve sloganlar atarak Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA