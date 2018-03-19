Şehitler İçin Duygularını Anı Defterine Yazdılar

Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için anı defteri oluşturdu.

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için duygu ve düşüncülerini, oluşturdukları anı defterine kaydetti.

Öğretim Görevlisi Kahraman Köktürk, yaptığı açıklamada, Çanakkale ve Afrin'deki şehitleri yad etmek için bu etkinliği düzenlediklerini ve her yıl sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Defterin okulun kütüphanesinde saklanacağını ifade eden Köktürk, emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.