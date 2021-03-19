Şehitler için dua edildi
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Şehitler için dua edildi

19.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:58
Şehitler için dua edildi

Sivas İl Müftülüğü 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Merkez Keziban Hatun İstiklal Camisinde program düzenledi.

Sivas İl Müftülüğü 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Merkez Keziban Hatun İstiklal Camisinde program düzenledi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, "Rabbimiz; bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizle bizleri cennetinde buluştursun inşallah. Bu topraklar; bu topraklar uğuruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Rabbimiz; şehitlerimiz ruhlarına ithafen okuduğumuz Kur'an tilavetlerini ve dualarımızı kabul buyursun. Anadolu'nun ve İslam coğrafyasının her yerinden; Kosova'dan, Şam'dan, Bağdat'tan, Beyrut'tan, Kahire'den, Üsküp'ten, Saraybosna'dan, gelen ve Çanakkale'de canlarını feda eden şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Sohbet sonrası cami cemaati tarafından şehitlerin ruhlarına ithafen okunan hatimlerin duası yapıldı. Program sonunda ise cemaate poğaça ve süt ikramında bulunuldu. - SİVAS

Şehitler için dua edildi
Şehitler için dua edildi
Şehitler için dua edildi
Şehitler için dua edildi
Şehitler için dua edildi
Şehitler için dua edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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