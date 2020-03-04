Şehitler için bayrak yürüyüşü

04.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:27

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı.



Taşova Kaymakamlığı, Taşova Belediyesi ve Taşova Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Bayrak Yürüyüşü"ne çok sayıda vatandaş katıldı. Yediden yetmişe tüm vatandaşların katıldığı yürüyüşte 'Her Türk Asker Doğar', 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' gibi sloganlar atıldı. Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarının olduğu yürüyüş Taşova Belediyesi binasının önünden başladı, Atatürk Bulvarı üzerinde devam etti.



Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, "Ülke olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve zor günler geçiriyoruz belki ama bu birliktelik yedi düzelin korkusu olduğunun altını çizmek isterim. Onlar silahtan, toptan, tüfekten korkmuyor; buradaki yediden yetmişe vatandaşımız birliğinden korkuyor emin olun. Manevi anlamda göstermiş olduğunuz şu birliktelik ve dualarımız onlar için en büyük hazine. Şuan onların gözeri kulakları burada. Sizi böyle bir gördüğü zaman inanın bütün engelleri aşacağına hiç kuşkum yok. Kahraman Mehmetçiğimize ve orada görev yapan silah arkadaşlarına, gazilerimizin hepsine başarı diliyorum. Bilin isterim ki biz Kosova'da, Sırbistan'da, Bosna'da, Çanakkale'de olduğu gibi bugün de bütün zorlukları aşacağız. Türk'ün gücünü, Türk'ün zaferini her yere kazıyacağız" dedi.



Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Güçlü olmak zorundayız; ekonomimizle, silahımızla, sanayimizle. Eğer güçlü olursak hiçbir düşman kuvveti bize yan bile bakamaz Allah'ın izniyle. Aslında bizi güçlü kılan en önemli özelliğimiz nedir? İşte Taşova Meydanı'nda olduğu gibi, Amasya Meydanı'nda olduğu gibi, Anadolu'nun bütün meydanlarında, biz bu memleketin birliği için, bu memleketin dirliği için, bu memleketin gelişmesi ve ilerlemesi için elimizden gelen gücü ve gayreti göstereceğimize yönelik yaptığımız bu eylemlerdir. Ama şurada Taşova Meydanı'nda görüyoruz ki Allah'ın izniyle siyaseti farklı olan insanlar şehitlerimiz için, askerimiz için, polisimiz için ve aslında memleketimiz birliği ve dirliği için bir araya gelebiliyorlar. Bütün Taşovalı hemşehrilerimizin katılımı ile Suriye'ye doğru dua ediyoruz ve sesleniyoruz. Allah'ın izniyle Mehmetçiğimizin yanındayız. Cenab-ı Allah Mehmetçiğimize, memleketimize güç kuvvet versin. Şehitlerimize mücadele ederken şehit olanlara bir kez daha rahmet dilerken, askerlerimizin bir kez daha yanında olduğumuzu, onların arkasında olduğumuzu belirtiyor ve düşmana buradan diyoruz ki; Canımızı sıkma, Anadolu ağzıyla söylüyoruz 'Her Türk asker doğduğuna göre' Allah'ın izniyle eğer bize sıra gelmiş ise bizler de Taşova Meydanı'nda silahımızı kuşanıp oraya gelmeye hazırız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından program sona erdi. - AMASYA

Kaynak: İHA