Şehitler İçin 600 Öğrenciden Koreografi

Sivas'ta Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitler için Türkiye haritası ile "Önce vatan" yazılı koreografi oluşturdu.

Okul bahçesinde 600 öğrencinin katılımıyla hazırlanan koreografi için 4 gün çalışma yapıldı. Türkiye haritası oluşturan öğrenciler, haritanın ön kısmına "Önce vatan" yazdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni aldı.

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Haluk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde her okulda etkinlik yapıldığını, kendilerinin de farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini dile getirdi.

Doğan, "Bu etkinlikteki temel amacımız çocuklar bedenleriyle bu haritayı çizdi, 'Bu bedenler var olduğu müddetçe bu vatan bölünmez' duygusunu, mesajını versinler istedik. Görüntüler sosyal medyaya düştü ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Çalışma esnasında tepeden göremediğimiz için nasıl bir görsel ortaya çıkacağını bilemiyorduk. Güzel bir görsel ortaya çıkınca bunu artık kendimize saklamadık ve paylaştık. Güzel beğeniler ve geri dönüşler geliyor, bu da bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Doğan, öğrencilerin koreografiyi 5 dakika içerisinde oluşturduklarını ifade etti.