Şehitler için 515 kilometre pedal çevirecekler
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Çanakkale, Düzce, Güncel

Şehitler için 515 kilometre pedal çevirecekler

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolasıyla 515 kilometre pedal çevirerek Çanakkale'ye gitmek için Anıtpark'tan yola çıktı.

12.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:18
Şehitler için 515 kilometre pedal çevirecekler

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolasıyla 515 kilometre pedal çevirerek Çanakkale'ye gitmek için Anıtpark'tan yola çıktı.


18 Mart Şehitleri Anma Günü dolasıyla Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri Çanakkale'ye bisikletleri ile gitmek için yola çıktılar. Yaklaşık 515 kilometre yolu bisiklet ile gidecek olan kulüp üyelerine Anıtpark alanından Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, bisiklet kulüpleri yöneticileri uğurladı.


Vali Zülkif Dağlı, guruptaki tek bayan bisiklet sürücüsünü çiçek vererek "Bisiklet ekibimizi Çanakkale'ye gönderiyoruz. İçinde milli takım sporcularımızın da olduğu 30 bisikletçilerimiz. 2 tane takımımız var burada. Düzce'de bisiklet sporunun çok aktif olduğunu biliyorsunuz. 18 Mart vesilesiyle Çanakkala'ye gidip gelecekler. Buradan bir mesaj veriyorlar, Düzce'de bisiklet sporunun yapıldığını gösteriyoruz" dedi.


10 seneden Düzce'de bisiklet biniyorum diyen" Türkan Avcı şimdiye kadar çok yol kat ettiklerini belirterek "Çanakkale'ye gidip gelmeye çalışacağım. 3 günde gitmeyi planlıyoruz" dedi.


Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cücü "Şehitler Haftası için burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada olmamızın sebebi 18 Mart Şehitleri anma programı dahilinde şehitlerimize sağı sürücüdür. 515 kilometre süreceğiz" diye konuştu.


Yanlarında götürecekleri eşyalarını kamyona dolduran biri bayan olmak üzere toplam 30 bisikletli "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek Çanakkale'ye gitmek için yola çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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