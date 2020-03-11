Şehitler için 375 kilometre yol yürüyorlar
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şehitler için 375 kilometre yol yürüyorlar - Haber
Çanakkale, Gelibolu, İdlib, Güncel

Şehitler için 375 kilometre yol yürüyorlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ile ve İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için 375 kilometre yol yürüyecek olan üç kişilik ekip Gelibolu'ya ulaştı.

11.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:59
Şehitler için 375 kilometre yol yürüyorlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ile ve İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için 375 kilometre yol yürüyecek olan üç kişilik ekip Gelibolu'ya ulaştı.

Şehitler anısına yola çıkan gazi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ile beraberindeki Medine Ay ve Süleyman Ay Gelibolu'ya geldi.

Ellerindeki Türk bayrakları ile şehir merkezine ulaşan ve Fener Meydanı'ndaki Bayraklı Baba Türbesi'ne giden grup, burada dua etti ve bayrak astı.

Tokat Onbeşliler Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, AA muhabirine, yürüyüşü 2 Mart'ta İstanbul'dan başlattıklarını söyledi.

Kendilerine katkı sağlayanlara teşekkür ettiklerini belirten Gümüş, "İdlib'deki şehitlerimiz için Çanakkale Zafer'inin 105. yılı dolayısıyla Çanakkale şehitleri için 2 Mart'ta Bağcılar'dan çıktık bugün 10'cu gün. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bundan 105 yıl önce atalarımız Çanakkale'den yoklukla, çok zor şartlar altında, bu toprakları bize yurt edindiler." dedi.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ifade eden Saffet Gümüş, "O gün 7 düvel, bugün 14 düvel olarak karşımıza çıktılar. Görüyoruz en yakınımız Suriye'de, insanları yurtsuz ettiler, vatansız ettiler. Onun içinde ben diyorum ki, gençler vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkalım." diye konuştu.

Üç kişilik ekibin, pazar günü şehitliğe gidilerek burada 2 saat boyunca şehitler için nöbet tutacağı, 18 Mart'ta ise taşıdıkları Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edeceği öğrenildi.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Şehitler için 375 kilometre yol yürüyorlar

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Şehitler için 375 kilometre yol yürüyorlar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı Haber
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Bakanlık uyardı: İhbar edin Haber
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Bakanlık uyardı: İhbar edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Donald Trump Vladimir Putin Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Emrah Levent Can Hülya Avşar Gülben Ergen
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Radamel Falcao Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Rusya Futbol İtalya
Şu an buradasınız: Şehitler için 375 kilometre yol yürüyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 11:08:27. #1.14#