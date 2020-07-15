Şehitler için 150 metre uzunluğundaki bayrakla zirveye tırmandılar
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Şehitler için 150 metre uzunluğundaki bayrakla zirveye tırmandılar

Erzurum'da bir grup amatör sporcu 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Palandöken'deki 2 bin 800 rakıma tırmandı.

Şehitler için 150 metre uzunluğundaki bayrakla zirveye tırmandılar
15.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:06

Erzurum'da bir grup amatör sporcu 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Palandöken'deki 2 bin 800 rakıma tırmandı. Sporculara gönüllü bisikletçiler pedal çevirerek eşlik etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünün koordinesinde yaklaşık 100 amatör sporcu, 150 metre uzunluğundaki Türk Bayrağıyla Palandöken'de bulunan 2 bin 800 rakımına tırmandı. Oteller bölgesinden başlayan yürüyüşe her yaştan sporcu katıldı.

150 metre uzunluğundaki Türk bayrağını sırtlayan sporcular, nefes nefese zirveye ulaştı. Burada Türk bayrağıyla hilal ve yıldız oluşturan sporcular tekbir getirerek şehitler için dua etti. Etkinlik Kuran-ı Kerim okunmasıyla son buldu.

Ayrıca sporculara sosyal medyadan organize olan yaklaşık 30 bisikletçi de eşlik etti. Gönüllü bisikletçiler kent merkezinden 2 bin 800 rakıma pedal çevirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yakutiye Gençlik Müdürü Zülküf Yılmaz, "4 yıl önce bugün haince bir plan yapılmıştı. Halkımız bu hain plana karşı güçlü bir şekilde karşı durdu. Bizlerde gençlerimizle birlikte şehitlerimizi anmak için böyle bir yürüyüş düzenledik. Bayrağımız 150 metre uzunluğunda toplam 80-100 kişi aralığındayız. Zirvede şehitlerimiz için dualar edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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