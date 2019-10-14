"Şehitler diyarı"nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek

14.10.2019 14:54

Kars'ın "Şehitler diyarı" olarak bilinen Sarıkamış ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için mektup yazdı.

İlçedeki Fevzi Çakmak İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Yüksel Yılmaz'ın koordinesinde, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik devam eden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek olup moral vermek amacıyla duygularını mektupla dile getirdi.

Öğrenciler ve öğretmenleri, yazılan mektupları Sarıkamış PTT Şubesinden Mehmetçik'e ulaştırılması için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdi.

Öğretmen Yüksel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Öğrencilerim son derece duygusal ve etkileyici mektuplar yazdı. Beni çok mutlu ettiler. Umarım kahraman Mehmetçiklerimiz de bu mektupları okuduklarında mutlu olacaklar çünkü öğrencilerimiz bu mektupları yazarken, sevgilerini, yüreklerini katarak büyük bir heyecan ve coşkuyla yazdılar. Mektuplarımızı öğrencilerle Bakanımız Hulusi Akar'a yolladık. Askerimize moral vermek için yazdığımız mektuplar onların sınır ötesinde tebessüm etmesini sağlayacaktır."

Babasına mektup yazdı

Öğrencilerden Elif Nisa Akyol da Suriye'de bulunan ve Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerden birisinin de babası olduğunu anlatarak, mektubunu babasına ve onun silah arkadaşlarına yazdığını söyledi.

Yazdığı mektubun hem babasına hem de silah arkadaşlarına moral olacağına inandığını dile getiren Akyol, "Mehmetçiklerimize moral kazandırmak için böyle bir mektup yazdık. Türk ordusunun şerefli askerleri, vatan için ailelerinizden ayrıldınız, sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü benim babam da orada sizlerle, terörle mücadele ediyor. Sizler bizim için oradasınız, sizi yürekten destekliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Eymen Miraç Gündüz de yazıp Türk bayraklarıyla süsledikleri mektupların askerlere güç vereceğini ifade etti.

Kaynak: AA