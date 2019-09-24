Şehitler Camii dolup taşıyor

24.09.2019 17:25

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın girişimleri ile 1 yıl önce İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin katkılarıyla inşaatına başlanan Lapseki Şehitler Camii tamamlanarak ibadete açıldı.



Geçen cuma günü ibadete açılan Şehitler Camii her gün vakit namazlarında dolup taşıyor. Mimari özelliği ile 366 metrekare alan üzerine kurulan İskele Şehitler Camii, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şunu özellikle söylemek isterim, Grup Başkanvekilimizin girişimleri ve büyük katkısı olmasaydı bizim Şehitler Camii'ni yapmamız çok zordu. Allah razı olsun. Şehitler Camii'ni, Esenyurt Belediyesi'nin katkılarıyla bu durumuna getirdik ve cami içi tamamen bitti. Esenyurt Belediyesi bundan sonrasını bizlerin yaptırmasını istediler. Belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşları, hayırsever vatandaşlar yani kısacası herkes bu işin içinde. 'Lapseki Şehitler Camii'ne kısa zamanda şadırvan, tuvaletler ve çevre düzenlemesini tamamlayacağız. İlçemize sahil hattında güzel bir cami kazandırdığımıza inanıyorum. Emeği geçen özellikle Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA