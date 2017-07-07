Şehitler Anısına Pedal Çeviren Bisikletçilerden Bakan Akdağ'a Ziyaret

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "15 Temmuz'u unutursak, başta şehitlerimize ve onların ailelerine, sonra da gazilerimiz ile ailelerine büyük haksızlık yapmış oluruz. Onların cesaretleri, kahramanlıkları ve canlarını feda ederek yaptıkları olmasaydı, bugün Türkiye Allah korusun Suriye'ye dönmüştü." dedi.



Bakan Akdağ, Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu"na katılan bisikletçiler ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.



Projenin çok iyi olduğunu belirten Akdağ, bu projenin bir ana bir de yan maksadının bulunduğunu belirtti.



Bakan Akdağ, ana maksadın şehitlerin hatırasını yaşamak ve yaşatmak olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"15 Temmuz'u unutursak, başta şehitlerimize ve onların ailelerine, sonra da gazilerimiz ile ailelerine büyük haksızlık yapmış oluruz. Onların cesaretleri, kahramanlıkları ve canlarını feda ederek yaptıkları olmasaydı, bugün Türkiye Allah korusun Suriye'ye dönmüştü. Onun için biz, 15 Temmuz'ları hep hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Bu projenin diğer maksadı ise toplamda bin 565 kilometrelik bir yolu, tamamen amatör ve belli bir yaşa gelmiş olan insanların bisikletle geçebileceğini göstermek. Böyle uzun bir yolu, ulvi bir maksatla katetmeye başladığınız için size çok teşekkür ediyorum."



"15 Temmuz şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için yola çıktık"



Grup adına açıklama yapan Aile Hekimi Dr. Mehmet Nurettin Uyar, pedal çevirmeye 1 Temmuz'da Konya'dan başladıklarını ve turu 19 Temmuz'da Çanakkale'de sonlandıracaklarını bildirdi.



Bugüne kadar 770 kilometre yol katettiklerini belirten Uyar, "15 Temmuz şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için yola çıktık. Yolumuz üzerindeki 15 Temmuz şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların kabirlerinden toprak alıyoruz. Şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Şehit ailelerimizden Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere onların duygu ve düşüncelerini içeren bir mektup alıyoruz." dedi.



Ayar, bisiklet turuna Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden iki aile hekimi, bir personel ve bir eski milli bisikletçiyle başladıklarını sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından bisikletçiler, Bakan Akdağ'a üzerinde 249 şehidin adının yer aldığı forma hediye etti.