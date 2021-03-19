Şehitler anısına Maraş çöreği ikramı
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Şehitler anısına Maraş çöreği ikramı

19.03.2021 00:58 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:09
Şehitler anısına Maraş çöreği ikramı

Kahramanmaraş'ta bir çörekçi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anısına, sokaktaki vatandaşlara Maraş çöreği ikram etti.

Kahramanmaraş'ta bir çörekçi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anısına, sokaktaki vatandaşlara Maraş çöreği ikram etti.

Kahramanmaraş Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkan Yardımcısı Fehmi Büyükdereli, iş yerinde yaklaşık 1000 adet Maraş çöreği hazırlattı. Milli mücadele dönemindeki yöresel kıyafetleri giyen çalışanlar, geleneksel sepetlere koydukları Maraş çöreklerini yoldan geçen vatandaşa ikram etti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nde şehit olan Kahramanmaraşlıların da adının yazılı olduğu liste önünde çörek ikramı yapan Fehmi Büyükdereli, "Ecdadımızın vatan topraklarını tüm yokluklara rağmen vatanı canları pahasına kazandığı büyük zaferin adıdır 18 Mart. Bizler de böyle bir zafere şahitlik eden milletin neferleri olmaktan onur duyuyoruz. Kahramanmaraş'ta mevlitlerde Maraş çöreği dağıtılıyor ve bizde bugün şehitlerimiz adına çörek dağıtıyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Sivas'tan geldiklerini ifade eden Selçuk Solmaz, "Bu vatan için şehadet şerbeti içmiş ve şehit olmuş şehitlerimize rahmet gazilerimize şifalar diliyoruz. İnşallah bizlerde yeri geldiğinde şehadet şerbetimizi içeriz. Biz Sivas Şarkışla'dan geliyoruz ve bu vatan için canımızı feda ederiz. Bu etkinlikten dolayı da esnafımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Şehitleri rahmet dileyen bir vatandaş ise, "Bugün önemli bir gün tarihimiz açısından esnafımıza girişimciliğinden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah orada şehit olanların ruhları şad olsun" diye konuştu.

Dağıtılan Maraş çörekleri kısa sürede tükendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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