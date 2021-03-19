Şehitler anısına fidan dikildi
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Şehitler anısına fidan dikildi

19.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:22
Şehitler anısına fidan dikildi

Yozgat'ın Çekerek İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü ve Şehitleri anma günü dolayısıyla Şehitler anısına fidan dikimi yapıldı.

Yozgat'ın Çekerek İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü ve Şehitleri anma günü dolayısıyla Şehitler anısına fidan dikimi yapıldı.

Yozgat İl Jandarma komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "18 Mart Çanakkale Zaferinin 106.Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çekerek İlçe Jandarma personelince; geleceğimizin teminatı olan çocuklarla birlikte şehitlerimizi anarak birlikte fidan dikimi yapılmıştır" denildi. - YOZGAT

Şehitler anısına fidan dikildi
Şehitler anısına fidan dikildi
Şehitler anısına fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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