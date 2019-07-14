Şehitler anısına dalgalanacak

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişiminde cami minaresinde sabaha kadar sala okunan Ensar Camisine Türk Bayrağı asıldı.

Cami imamı Mehmet Ramazan Toprak, camiye şehitler anısına dalgalanması için 15 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde Türk Bayrağı astıklarını belirterek, "Bayrak ve ezanın İslamın iki güzel nişanesidir." dedi.

Hain darbe girişimi gecesi olayı duyar duymaz cami minaresine çıkarak, vatandaşın sokağa çıkması için sala okuduğunu söyledi.

Halkın sala sesini duyduktan sonra dışarıya çıkmaya başladığını vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:

"Saladan sonra yarım saat boyunca halkımızı sokağa davet ettik. Bu emanete sahip çıkmalarını istedik. O ihanet şebekesinin karşısında durmalarını istedik. O gün vatanına sevdalı herkes sokaktaydı. Salalar ve anonslardan sonra camimiz bir anda tıklım tıklım doldu. Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi Siirt'imiz de kardeşlerimiz bu davaya sahip çıktılar. Bunun neticesinde ülkemiz büyük bir işgalden kurtulmuş oldu."

Kaynak: AA