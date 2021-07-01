Şehitler anısına begonyalardan Türk Bayrağı
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Şehitler anısına begonyalardan Türk Bayrağı

Şehitler anısına begonyalardan Türk Bayrağı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediyesi tarafından Hasbahçe'de şehitler anısına begonyalardan oluşan Türk Bayrağı figürü yapıldı.

Yaz aylarının gelmesiyle sokaklar rengarenk çiçeklerle süslendi. Kağıthane Belediyesi bu yıl kentte yazı rengarenk karşılamak için 250 binin üzerinde çiçek dikimi yaptı. Begonya, kadife, sardunya ve menekşe türü çiçekler kentin dört bir yanını sardı.

Kağıthane'de çiçek dikimi yapılan yerlerden biri de Hasbahçe oldu. Özel bir alanda belediye ekipleri tarafından şehitler anısına begonyalardan oluşan Türk Bayrağı figürü yapıldı. Çiçek dikimine çocuklar da katılarak renkli görüntüler oluşturdular.

Çiçek dikimi sonrası alanda birçok vatandaş Türk Bayrağı figürünün önünde hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

Kaynak: Bültenler

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