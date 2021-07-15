Şehitler anısına 60 km pedal çevirdiler

Şehitler anısına 60 km pedal çevirdiler Kahramankazan'dan başlayan yarış Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tamamlandı Kahramankazan Belediyesi'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına "15 Temmuz Şehitleri Anma Türkiye Bisiklet Yarışı" düzenlendi.

Şehitler anısına 60 km pedal çevirdiler

Kahramankazan'dan başlayan yarış Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tamamlandı

ANKARA - Kahramankazan Belediyesi'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına "15 Temmuz Şehitleri Anma Türkiye Bisiklet Yarışı" düzenlendi. Kahramankazan kent meydanından verilen yarışın startı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son buldu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 284 sporcunun katıldığı yarışta pedallar şehitler için çevrildi.

Kahramankazan Belediyesi'nce, hain darbe girişiminin engellenmesinin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler sürüyor.

284 sporcu 60 km pedal çevirdi

Etkinlikler kapsamında Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle "15 Temmuz Şehitleri Anma Türkiye Bisiklet Yarışı" düzenlendi. Şehitler anısına gerçekleştirilen yarışa Türkiye'nin farklı illerinden gelen bisiklet takımlarına bağlı 284 sporcu katıldı. 9 farklı kategoride düzenlenen yarışın startını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz verdi. Kahramankazan'dan start alan sporcular, yarışı Kahramankazan-Ankara karayolu güzergahında 60 km pedal çevirdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tamamladı.

Kahramankazan'dan Cumhurbaşkanı'mıza selam

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında belediye olarak birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sıradan bir yarış değil, sembolik olarak önemli. O gece Kazan olan, ama şafak söktüğünde Kahraman olan bu güzel ilçemizden, gönülden bağlı olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bizden bir selam götüreceksiniz" dedi. Bisiklet yarışını geleneksel hale getireceklerini söyleyen Oğuz, yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik