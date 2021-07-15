Şehitler anısına 60 kilometre pedal çevirdiler
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Şehitler anısına 60 kilometre pedal çevirdiler

Şehitler anısına 60 kilometre pedal çevirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesi'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına "15 Temmuz Şehitleri Anma Türkiye Bisiklet Yarışı" düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler anısına "15 Temmuz Şehitleri Anma Türkiye Bisiklet Yarışı" düzenlendi. Kahramankazan kent meydanından verilen yarışın startı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde son buldu. Türkiye'nin farklı illerinden 284 sporcunun katıldığı yarışta pedallar şehitler için çevrildi.

Kahramankazan Belediyesi'nce hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle "15 Temmuz Şehitleri Anma Türkiye Bisiklet Yarışı" düzenlendi. Şehitler anısına gerçekleştirilen yarışa Türkiye'nin farklı illerinden bisiklet takımlarına bağlı 284 sporcu katıldı. 9 farklı kategoride düzenlenen yarışın startını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz verdi. Kahramankazan'dan start alan sporcular, yarışı Kahramankazan-Ankara karayolu güzergahında 60 kilometre pedal çevirdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tamamladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında belediye olarak birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sıradan bir yarış değil, sembolik olarak önemli. O gece Kazan olan, ama şafak söktüğünde Kahraman olan bu güzel ilçemizden gönülden bağlı olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bizden bir selam götüreceksiniz" dedi.

Bisiklet yarışını geleneksel hale getireceklerini söyleyen Oğuz, yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, başarılar diledi. - ANKARA

Şehitler anısına 60 kilometre pedal çevirdiler
Şehitler anısına 60 kilometre pedal çevirdiler
Şehitler anısına 60 kilometre pedal çevirdiler
Şehitler anısına 60 kilometre pedal çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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