Şehitler anısına 510 bin adım atarak Çanakkale'ye geldi
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Çanakkale, Bağcılar, İstanbul, Gümüş, Güncel

Şehitler anısına 510 bin adım atarak Çanakkale'ye geldi

İstanbul'dan 2 Şubat'ta şehitler anısına yola çıkan 53 yaşındaki Saffet Gümüş, 510 bin adım atarak Çanakkale'ye ulaştı.

13.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:54
Şehitler anısına 510 bin adım atarak Çanakkale'ye geldi

İstanbul'dan 2 Şubat'ta şehitler anısına yola çıkan 53 yaşındaki Saffet Gümüş, 510 bin adım atarak Çanakkale'ye ulaştı.


Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenlerine katılacak Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, İstanbul Bağcılar'dan şehitler anısına başlattığı yürüyüşünü tamamladı.


Çanakkale'ye ulaşan Gümüş, Kordon Boyu'ndaki "Troya Atı" önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitler için yaklaşık 400 kilometre yürüdüğünü söyledi.


Toplamda 510 bin adım attığını anlatan Gümüş, "2 Mart'ta Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'dan almış olduğumuz bayrağımızı yaklaşık 400 kilometre yürüyerek ve 510 bin adım atarak şükürler olsun Çanakkale'ye ulaştırdık. Bugün Çanakkale Valimiz ile görüşmelerimiz olacak." diye konuştu.

Gümüş, Çanakkale'nin sadece bir şehir adı olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Çanakkale Türkiye'nin kurtuluşu, Türkiye'nin var oluşu demektir. Ben gazi torunuyum. Dedem 57. Alay'da savaşmış bir gazi. Çanakkale çok duygusal bir yer. Kadrini kıymetini bilmek gerek. Çanakkale'yi şu an ki gençliğe iyi anlatmak gerek. Bundan 105 yıl önce yedi düvel bir olmuş bizi bölmek parçalamak, bizi yönetmek için. Şu an sınırlarımıza bakıyoruz 77 düvel var. Ben de buradan Çanakkale'den şunu söylüyorum, bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamayacaksınız. Türk halkı nasıl 105 yıl önce topsuz, tüfeksiz sizi yokluk içinde yenmişse bugün de Türk halkının başında güçlü bir lider var, bizi yine yenemeyeceksiniz."

Kaynak: AA

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Manşet

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