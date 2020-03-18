Şehitler anıldı DÜZCE(İHA) – Düzce'de Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü bu yıl korona virüsü nedeniyle az kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü bu yıl korona virüsü nedeniyle az kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. Yıldönümü anma programı Düzce Şehitliğinde düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Törene, korona virüsü tedbirleri kapsamında sadece Vali Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dilaver Gösterişli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu katıldı. Törene basın mensupları da dahil edilmedi.



Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören programı sonrasında Şehitlerimizin aziz ruhları için Kur'an-i Kerim tilaveti okunup dualar edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA