Şehitler Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları memleketleri Gaziantep'e getirildi
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Şehitler Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları memleketleri Gaziantep'e getirildi

15.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:34
Şehitler Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları memleketleri Gaziantep'e getirildi

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'nın naaşları, memleketleri Gaziantep'e getirildi.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'nın naaşları, memleketleri Gaziantep'e getirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında işlemleri tamamlanan Altıntaş ve Kabaklı'nın naaşları, Gaziantep Havalimanında karşılanarak, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, daha sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gaziantep Havalimanındaki karşılama törenine, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile diğer ilgililer katıldı.

Şehitlerin yarın ikindi namazına müteakip son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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