Şehitler, ailelerinin anlatımları ile yaşatılıyor
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Şehitler, ailelerinin anlatımları ile yaşatılıyor

27.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:58
Şehitler, ailelerinin anlatımları ile yaşatılıyor

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, Kırşehirli şehitlerin hatıralarını ailelerinin anlatımlarıyla yaşatmak için belgesel çalışmaları yapıyor.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, Kırşehirli şehitlerin hatıralarını ailelerinin anlatımlarıyla yaşatmak için belgesel çalışmaları yapıyor.

Kırşehirli gazetecilerin girişimleri, Şehit Aileleri Derneğinin irtibatı ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğünün de desteğiyle hazırlanan şehit belgeselleri ile vatan uğruna ölen şehitlerin hatıraları yaşatılıyor. 193 şehitten 14'ünün ailesi ile onayları alınarak belgesel çalışmalarının yapıldığını belirten Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Aziz şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin hatıralarını yansıtmak amacıyla 2018 yılında belgesel çalışmalarına başladık" dedi.

Belgeseller ücretsiz çekiliyor

Kırşehir'de bazı yayın organlarının da desteklediği proje ile belgesellerin ücretsiz çekildiğini belirten Dernek Başkanı Kılıçaslan, "Kırşehirli Şehitler Projesini Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün de destekleri ile yapmaya başladık. 193 vatan evladının ailesinden 14'ünün yaşam hikayesini desteklenen çekimlerle ücretsiz yaptık. Şehitlerimizin hatıralarını ailelerinden dinleyerek derneğimizce belirlediğimiz ve ailelerin de istekleri ile gelecek kuşaklara hatıra kalması adına sürdürüyoruz. Ailelerimiz evlatlarının anılarını ve şehitlerimizin gelecek planlarını anlatıyor. Bizler de dernek olarak ailelerimizin anlatımları ile gelecek kuşaklara vatan evlatlarının hikayelerini aktarma görevini sürdürüyoruz sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Dernek yönetiminin girişimleriyle 2018 yılında başlatılan çalışmalar da 14 şehidin belgeseli hazırlanarak çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Şehit ailesi Bahtıgül Gevrek, Hamdi Keleş, Yunus Sevim ve Seniha Örül belgesel çalışmaları kapsamında yaşadıkları süreçleri de anlattı. - KIRŞEHİR

Şehitler, ailelerinin anlatımları ile yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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