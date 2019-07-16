Şehitler abidesinde temizlik ve bakım yapılacak

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü faaliyetleri dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Başkanlığı iş birliğiyle yarın 57. Alay Şehitliği ve Şehitler Abidesi Alanında temizlik ve bakımı yapılacak.

Temizlik ve bakım çalışması, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in de iştirakiyle yarın saat 11: 00'da gerçekleştirilecek. Ulaşım için Kilitbahir iskelesinde saat 09: 00-10: 00 saatleri arasında Tarihi Alan Başkanlığına ait bir servis aracının da tahsis edildiği açıklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta şehitlerimizin yad edilmesi, gazilerimize minnet ve şükranların sunulması, milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillerimize aktarılması, FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesini ve toplumsal hafızanın diri tutulmasını teminen ülke genelinde denetimli serbestlik müdürlüklerinde kamu yararına ücretsiz çalışma tedbirine tabi tutulan yükümlülerince şehitliklerde temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılması istenmiştir. Bu doğrultuda Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Başkanlığı ile iş birliği yapılarak 57.Alay Şehitliği ve Şehitler Abidesi Alanının denetimli serbestlik altında kamu yararına ücretsiz çalışma tedbirine tabi tutulan yükümlüler tarafından temizlik ve bakımının yapılması planlanmaktadır." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA