Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar sürdürülüyor. Geçit töreni için seyir terası oluşturulurken, törenin provası da yapılıyor.

Kentte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklara devam ediliyor. Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinde temizlik ve rötuş çalışması yapıldı. Aynı alandaki sembolik şehit mezarlarına 6 bin kırmızı, 6 bin de beyaz olmak üzere 12 bin şakayık dikildi. Tören alanı, Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler sırasında denizde gerçekleştirilecek geçit töreni için seyir terası oluşturuldu. Abide Bölgesi ve Morto Koyu'nda bulunan helikopter pisti etrafında iniş ve kalkışta tehlikeye neden olacak diri örtü temizliği gerçekleştirildi. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşan alternatif yollarda yol kenarı temizliği yapılırken, Şehitler Abidesi'ndeki törenin provaları da sürüyor.