Şehitler Abidesi, Çanakkale'yi yeni renkleriyle selamlayacak
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Şehitler Abidesi, Çanakkale'yi yeni renkleriyle selamlayacak

27.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:17
Şehitler Abidesi, Çanakkale'yi yeni renkleriyle selamlayacak

Çanakkale Savaşları esnasında şehit olan askerler anısına yaptırılan Şehitler Abidesi yeni aydınlatma sistemiyle Çanakkale Boğazı'nı farklı renklerde selamlamaya başladı.

Çanakkale Savaşları esnasında şehit olan askerler anısına yaptırılan Şehitler Abidesi yeni aydınlatma sistemiyle Çanakkale Boğazı'nı farklı renklerde selamlamaya başladı.

Abidenin yapımına bir yarışmada, projeleri 37 eser arasından seçilen Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve Feridun Kip tarafından 17 Nisan 1954'te başlandı.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Morto Koyu üzerinde bulunan Hisarlık Tepe'de Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden 250 bin şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla 250 bin mimari unsur kullanılarak inşa edilen 4 ayaklı yapı, 21 Ağustos 1960'ta Anafartalar Zaferi'nin 45. yıldönümünde ziyarete açıldı.

Yaklaşık 42 metre yükseklikteki Çanakkale Şehitler Abidesi'nin tek renkli aydınlatma sistemi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan çalışma kapsamında yenilendi.

Bu kapsamda, mevcut aydınlatma sistemi, kumanda kontrol panelleri ile aydınlatma armatürleri değiştirildi. Sisteme asimetrik lensler eklenip farklı renk kombinasyonları oluşturuldu. Böylece daha önce tek renk olarak aydınlatılan dev yapı, farklı renklerle de Çanakkale Boğazı'nı selamlamaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şehitler Abidesi'nin memleketin dört bir yanından gelen Mehmetçiklerin bu topraklar ile kutsal değerler için Çanakkale'de şehit olarak göğe yükselmesini temsil ettiğini belirtti.

Şehitler Abidesi'nin adeta Çanakkale'nin simgesi olduğuna işaret eden Kaşdemir, "Abide için birçok yerden görülme imkanı olan bir nokta seçilmiştir. Bu farkındalığı arttırmak, abidenin gece de güzel, daha farkındalık oluşturacak şekilde görünmesini sağlamak için burayı rengarenk bir aydınlatma sistemiyle donatmaya karar verdik." dedi.

Çalışmayla, sistemi farklı renklerle aydınlatma kabiliyetine kavuştuklarını kaydeden Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Çanakkale Şehitler Abidemizi her gün, her an aynı aydınlatma şekliyle değil farklı renklerle göreceğiz. Çanakkale Şehitler Abidemizin manası çok yüksek. İçerdiği mana, bütün Türk milletinin kalbindedir. Tabii hem fiziki hem şekil olarak farkında olunan bir yapı. Bu aydınlatma sistemimizle de farkındalığı arttıracak hale getirdik. Zaten Çanakkale Boğazından geçen bütün gemiler Şehitler Abidemizi selamlamadan geçmezler. Seyrüsefer sırasındaki gemilerde, 'Çanakkale zaten geçilmez, Çanakkale selamlanır' şeklinde bir teamül oluşmuştur."

Kaşdemir, bölgede yürüttükleri çalışmaların ortak amacının Çanakkale ruhunu unutturmamak olduğuna işaret etti.

Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümü olan 18 Mart'ın yaklaştığını anımsatan İsmail Kaşdemir, şunları kaydetti:

"İnşallah artık abidemizi rengarenk, çok farklı renklerde göreceğiz. Amacımız Çanakkale ruhunu ve şehitlerini unutturmamak, Çanakkale'ye olan ilgiyi daha da arttırmak. Başkanlık olarak bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Çanakkale ruhunun doğduğu, Çanakkale destanının yazıldığı, 'Çanakkale geçilmez' dendiği, dedirtildiği bu topraklara, bütün milletimizi davet ediyoruz. Çünkü burası bizim ortak değerimiz. Çanakkale, Türk milletinin kalbinde çok müstesna bir yere sahiptir. Çanakkale dendiğinde milletimizin kalbi daha farklı artmaya başlar. Akan sular adeta durur memleketimizin nezdinde. Bu yüzden herkesin ortak değeri olan, hepimizin Çanakkalesi olan bu topraklara bütün milletimizi davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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