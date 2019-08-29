Şehitler 4'üncü yılında unutulmadı

29.08.2019 16:46

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 4 yıl önce teröristlerin döşediği EYP'nin patlaması sonucu şehit olan 3 asker için mevlit okutuldu.



15 Ağustos 2015 tarihinde Bingöl'ün Karlıova İlçesi Hacılar Köyü sınırlarında zırhlı aracın geçiş yaptığı sırada terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen EYP infilak ettirilmesi sonucu, 3 asker şehit olmuştu, 6 askerde yaralanmıştı.



4 yıl geçen hain tuzakta şehit olanlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından unutulmadı. Komutanlıkta şehit askerler için mevlit programı düzenlendi. İlçe protokolü, jandarma personeli, korucu, gazi ve şehit ailelerinin katıldığı mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA