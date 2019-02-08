Şehitkamilli Milliler Edirne'de Madalya İçin Yarışacak

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları,Türkiye Yüzme Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan Uluslararası 1. Edirne Cup Yüzme Müsabakası Gaziantep'i temsil edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan Uluslararası 1. Edirne Cup Yüzme Müsabakası, 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Edirne Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda Milli Takım düzeyinde gerçekleştirilecek. Yüzme branşında sezonun en önemli organizasyonları arasında yerini alan yarışta Şehitkamil Belediye sporlu 5 altın kulaç, Gaziantep'i temsil edecek. Performanslarıyla milli formayı hak eden ve yarışa hazırlık süresi boyunca hummalı bir hazırlık sürecinden geçen yeşil-siyahlı sporcular;Kaan Kara, Gülşen Mercan, Yunus Ayvazoğlu, Deniz Ay ile Emre Sara, ödül kürsüsü hedefiyle kulvarlarda kulaç atacak. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi adına Milli Takım düzeyinde ilk defa 1 antrenör, 5 sporcu ile katılım sağlamanın haklı gururunu yaşayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübünde milli sporcuların performansı, Alleben Yüzme Havuzlarında altyapılarda faaliyet gösteren minik kulaçlara da örnek olacak.

"Emeklerimizin karşılığını ödül kürsüsünde taçlandırmak istiyoruz"

Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Bingül, yüzme branşında sportif başarılar adına bir ilki daha gerçekleştirdiklerini söyledi. Bingül, 1. Edirne Cup Yüzme Müsabakasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yüzme branşında Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi adına bir ilki daha gerçekleştirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Takımlar çatısı altında 1 antrenör ve 5 sporcu ile yarışlara katılıyor olmak uzun emeklerin ürünüdür. İnşallah ilerleyen yıllarda bu başarıları arttırarak sürdüreceğiz. Altın kulaçlarımız, 1. Edirne Cup Yüzme Müsabakasına büyük bir özveriyle çalıştılar. İnşallah, sporcularımız kulvarlarda verdikleri büyük emeklerin karşılığını madalyalarla alırlar. Emeklerimizin karşılığını ödül kürsüsünde taçlandırmak istiyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA