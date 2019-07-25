Şehitkamilli kadınlara çevre semineri

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, aile merkezlerinde eğitim gören kursiyerlere yönelik 'çevre temizliği' hakkında seminer verdi. Seminerde; havanın, toprağın ve suyun önemi anlatıldı.

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yüksek Çevre Mühendisi Aşkın Zuhal Çelik tarafından Biruni Aile Merkezi'nde verilen seminerde kadınlara ilk olarak 'çevre temizliği' konusunda eğitim verildi. Daha sonra havanın, toprağın ve suyun önemi anlatıldı. Kursiyerlere, çevre kirliliğinin canlıların yaşamlarına olumsuz etkileri konusunda da bilgiler verildi. Doğal yaşamın olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilmesi için herkese görev düştüğünü söyleyen Zuhal Çelik, özellikle çöplerin daha duyarlı bir şekilde toplanılması ve gelişigüzel çevreye atılmaması, çöp konteynırlarına bırakılması gerektiğine dikkat çekti. Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atıkların çeşitleri konularında da bilgiler verildi. Bunun yanı sıra bitkisel atık yağların kontrollü olarak toplanması gerektiğine vurgu yapan Yüksek Çevre Mühendisi Çelik, bitkisel atık yağların çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verdiğine değinirken, lavaboya dökülen atık yağların yeraltı sularına, akarsu, deniz ve göllere karışarak temiz su kaynaklarını yok ettiğini anlattı.

"Bugünkü eğitim bizler açısından çok güzel oldu"

Seminere katılan kursiyerlerden Naime Sönmez, "Şehitkamil Belediyemizin aile merkezlerinde bizler için açmış olduğu kurslara katılıyoruz. Bugün de çevre temizliği hakkında seminer verildi. Belediyemiz tüm mahallelerde her türlü temizlik faaliyetlerini sürdürüyor fakat bizim de temizlik konusunda özen göstermemiz gerekiyor. Çöplerin gelişigüzel etrafa değil de düzenli bir şekilde çöp konteynır kenarına değil de konteynırın içine atmamız gerekiyor. Eskiden ev önleri kadınlar tarafından temizlenir, süpürülürdü. Bizlerin bu eski geleneğe tekrar dönmemiz gerekiyor. Bunun yanında çocuklarımıza da temizliğin önemini anlatmamız gerekiyor. İnşallah buradan almış olduğumuz bilgilerle bizler de artık çevre temizliğine önem vereceğiz. Bugünkü eğitim bizler açısından çok güzel oldu. Bu tür seminerlerin de sık sık yapılmasını temenni ediyoruz. Belediyemize de yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA