Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor sonra üretiyor

05.09.2019 12:38

Şehitkamil Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirdiği el beceri kursları başarılı bir biçimde devam ediyor. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.



Sosyal tesislerde açtığı kurslarla ailelere umut ışığı olan Şehitkamil Belediyesi, ev kadınlarına yönelik açmış olduğu el beceri kurslarındaki eğitimleri aralıksız sürüyor. Ali Nacar Aile Merkezi El Beceri Kursu'na katılan kadınlar, el beceri kurslarında eğitim görerek dikiş nakış ve mefruşat öğreniyor. Burada çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.



El beceri kurslarına yoğun ilgi



Kursa ilişkin açıklamada bulunan Ali Nacar Aile Merkezi El Beceri Kurs Eğitmeni Gönül Özsimitçi, "Kursumuza gelen kursiyerlerimizin hepsi ev hanımıdır. Çocuklarına çeyiz yapmak isteyen, zamanını burada geçirmek isteyen arkadaşlarımız var. Kursiyerlerimize burada Antep işi, tel kırma, el nakışı, kanaviçe, dikiş nakış ve benzeri dikiş işlemlerini öğretiyoruz. Şu an 20'nin üzerinde kursiyerimiz var. Haftanın 5 günü burada kursiyerlerimize eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz bir yandan yapmış oldukları ürünleri satarak aile ekonomisine yardımcı olurken, diğer yandan da çocuklarına çeyiz hazırlıyorlar. Bunun yanı sıra burada öğrendikleri eğitimlerle de meslek sahibi oluyorlar. Eğitmenler olarak bizler de kursiyerlerimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"Yaptığımız ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyoruz"



El beceri kursuna katılan Necla Karabay, "Buraya gelmemiz bizim açımızdan çok iyi oluyor. Burada birçok şey öğreniyoruz. Antep işi, tel kırma, el nakışı, dikiş nakış işlemlerini öğreniyoruz. Burada nakış işlemeler yaparak vakit geçiriyoruz. Ayrıca burada çocuklarımız için de çeyiz hazırlıyoruz. Yapmış olduğumuz ürünleri satarak aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Burada öğrendiklerimizle meslek sahibi de oluyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na, bize burada emek veren ve yardımcı olan hocalarımıza da yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün ev kadınlarının bu kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA