ŞEHİTKAMİL SPOR LİSESİ BASIN BİLDİRİSİ

Gaziantep Spor Lisesi ile birlikte Gaziantep merkezde ikinci Spor Lisesi olarak hizmet verecek olan Şehitkamil Spor Lisesi' inde 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanacaktır.

Gaziantep Spor Lisesi ile birlikte Gaziantep merkezde ikinci Spor Lisesi olarak hizmet verecek olan Şehitkamil Spor Lisesi' inde 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlanacaktır.

Adliye sarayı arkasında bulunan eğitim kampüsünde hizmet verecek olan Şehitkamil Spor Lisesi'nde bu yıl 60 öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Liseye, 5 Temmuz tarihinde yapılan spor liseleri yetenek sınavında 50 ve üzeri puan almış olan öğrenciler başvuru yapabilecektir.

Başvuruya hak kazanan öğrencilerin 9-10-11 Ağustos tarihlerinde e-okul üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Kazanan öğrencilerin isim listeleri 13 Ağustos 2021 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi web sayfasından ilan edilecektir.

Kaynak: Habermetre