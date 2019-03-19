Şehitkamil Nikah Salonu görkemli bir açılışla hizmete girdi

ŞNS'deki ilk nikahı Rıdvan Fadıloğlu kıydı

Gaziantep önemli bir kültür merkezine daha kavuştu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Merveşehir Mahallesi'nde yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan Şehitkamil Nikah Salonu'nun açılışı görkemli bir organizasyonla yapıldı. Açılışın ardından Şehitkamil Nikah Salonu'ndaki ilk nikah da Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından kent protokolünün şahitliğinde kıyıldı.

Gaziantep'in kültür-sanat hayatına yeni bir renk katan Şehitkamil Nikah Salonu'nun açılışı yoğun katılım ve görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Açılışın ardından ŞNS'deki ilk nikah da bizzat Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından kent protokolünün şahitliğinde kıyıldı.

Gaziantep'te Merveşehir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehitkamil Nikah Salonu geniş katılımlı bir organizasyonla açıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta açıklamalarda bulunan ve nikah salonu hakkında bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Nikah Salonu 13 bin 840 metre kare alan üzerine kurulmuş ve 3 bin 800 metre kare inşaat alanına sahiptir. ŞNS'nin içerisinde bir karşılama holü, içerisinde 600 kişilik bir salon, 150 kişilik bir salon, iki ayrı takı salonu var. Ayrıca VİP girişleri ve çeşitli müdüriyetleri içerisinde barındırıyor. Buranın faaliyete girmesinin ardından ŞKM'de sürdürdüğümüz nikah işlemlerini de tamamıyla burada devam ettireceğiz. Burada gençlerimize yönelik de üç salon oluşturduk. Bunlar bir adet kütüphane, bir adet ders çalışılabilecek sınıf ve bir adet de internet sınıfı oluşturduk" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Burada güzel bir hizmete şahitlik ediyoruz. Bu tür eserlerin yapılması çok önemli ama bu tür hizmetlerin kıymetini bilmek çok daha önemlidir. Ben vatandaşlarımızın bu eserlerin kıymetini bildiğini ve bileceğini düşünüyorum ki bunu buraya gelerek de gösterdi vatandaşlarımız. Belediye Başkanımız Rıdvan bey bundan on gün önce Şehitkamil Sanat Merkezi'ni açtı. Bugün buranın açılışını yapıyoruz. Daha önce de ŞKM hizmete girmişti. Bu çalışmalar Şehitkamil'i her alanda bir adım ileriye götürecek çalışmalardır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Ben Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ve ekibini yürekten kutluyorum. Burada kaliteli bir eser yapılmış. Kalite de detayda gizlidir. Bizim amacımız vatandaşımızın parasını araya vermemektir. Belediyeciliğin gereği budur. Vatandaşımızın parasını en doğru şekilde harcamak ve bunları vatandaşın işine yarayacak eserlere dönüştürmek bizim görevimiz. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakmak amacındayız. Cumhurbaşkanımızın ekibinin görevi de budur. Çalışarak güzel eserler ortaya koymaktır hedefimiz. Bugün de burada çok güzel bir eser ortaya konulmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından ŞNS'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış merasiminin ardından ŞNS'yi gezen protokol üyeleri salondaki ilk nikaha da şahitlik etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından kıyılan ilk nikah renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA